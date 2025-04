Veja se sua escola será cívico-militar

Com o atraso, o plano oficial da Secretaria da Educação no fim do ano passado era iniciar a implementação somente em 2026. Também eram previstas apenas 45 escolas cívico-militares no primeiro ano do programa, mas o governo decidiu ampliar.

O gasto com a contratação dos monitores, já considerando a expectativa final de 100 escolas cívico-militares, será de R$ 7,2 milhões, afirma a gestão Tarcísio.

Promessa de campanha de Tarcísio e uma das bandeiras do governo de Jair Bolsonaro (PL), a escola cívico-militar em São Paulo vai na contramão do governo Lula (PT), que extinguiu o programa federal de fomento a este tipo de ensino.