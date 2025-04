Jovem morre brincando de quem fica debaixo d'água por mais tempo

Uma brincadeira envolvendo resistência debaixo d'água terminou em tragédia no último domingo (27), em Piraquara (PR). Ketlyn Pasztetnik, de 18 anos, morreu afogada durante festa numa chácara, enquanto participava da atividade com amigos. Testemunhas relataram consumo de bebidas alcoólicas no local, informou a RICtv.

Leia mais: Noiva que caiu na piscina e morreu horas após se casar tinha fobia d'água; VÍDEO

Segundo uma amiga da vítima, o grupo competia para ver quem conseguia permanecer mais tempo submerso na piscina. Ketlyn teria desmaiado na água, não se sabe se por queda de pressão ou falta de ar, e não conseguiu ser salva, apesar de outras pessoas estarem próximas. Ela foi retirada da piscina e recebeu tentativas de reanimação, mas não resistiu.