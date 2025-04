Coronel da PM se passa por flanelinha em show de Jorge e Mateus

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), a prática de flanelinhas em eventos esportivos e musicais é recorrente na cidade, mas a participação de um oficial da PM surpreendeu as autoridades. O militar estava lotado na Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel).

A prisão foi efetuada após denúncia anônima. Policiais militares localizaram o grupo que cobrava valores indevidos para permitir o estacionamento em vias públicas. A Diretoria de Justiça e Disciplina da corporação abriu um Inquérito Policial Militar para apurar a conduta do coronel, que poderá responder também por crime militar.

A carreira de Eddie César já é marcada por polêmicas. Em 2019, foi afastado do cargo de diretor do Colégio da Polícia Militar do Amazonas após ser acusado de assédio contra alunas da instituição.

Em nota, o Governo do Amazonas declarou que não tolera ações que desrespeitem os princípios éticos e legais por parte de seus agentes públicos, e reiterou o compromisso com a transparência e a legalidade. A Sedel, por sua vez, informou que está colaborando com as investigações.