Acrobata cai de cabeça durante apresentação; VÍDEO

Após o acidente, o artista foi rapidamente socorrido e levado a um hospital da região. De acordo com o circo, ele permanece internado em estado de saúde estável, embora detalhes sobre os ferimentos não tenham sido divulgados.

Um acrobata do Circo Porto Rico ficou ferido após sofrer uma queda durante uma apresentação na cidade de Russas, a cerca de 166 quilômetros de Fortaleza, neste domingo (27). Imagens registradas pelo público mostram o momento em que o cabo de aço que sustentava o artista se rompe, fazendo com que ele despencasse de cabeça para baixo.

Em nota publicada nas redes sociais, o Circo Porto Rico classificou o ocorrido como um "pequeno acidente" e criticou o que chamou de "notícias deturpadas" que circulam em redes sociais e aplicativos de mensagens.

"Neste momento, prezamos pela responsabilidade e respeito ao artista e seus familiares, evitando especulações e informações desencontradas", afirmou a direção do circo. A nota ainda reforçou o compromisso da companhia com a segurança de seus profissionais e a transparência com o público.

