Nossa cidade está repleta de empresas e marcas para se orgulhar. A Caic Widex Aparelhos Auditivos de Campinas é uma delas! Referência em produtos, atendimento e tecnologias, a unidade do Cambuí recebeu recentemente os residentes da disciplina de Otorrinolaringologia da PUC-Campinas (@otorrinopuccamp @puccampinas). Os profissionais percorreram as dependências e conheceram o funcionamento e todas as possiblidades oferecidas. Sabia que você também pode, e deve, dar um pulo lá? Com certeza você vai admirar!