O Grupo GM7 tem orgulho da parceria com o Alma Premium, que promoveu um jantar empresarial exclusivo ao lado da Vinícola Concha y Toro no Hotel Fasano. Uma noite de harmonização e degustação do icônico Almaviva, guiada por Felipe Andrés Feliú Slater e Manoel Beato, referências no universo do vinho. Com a presença dos dirigentes da VCT Brasil e uma seleção especial da safra 2022, o evento foi uma verdadeira celebração à excelência, sofisticação e às conexões de alto nível.