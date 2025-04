Comissão pode convocar Lupi para explicar fraudes bilionárias

A Comissão de Fiscalização e Controle (CTFC) do Senado deve decidir nesta terça-feira (29), a partir das 14h, se o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, será convocado ou apenas convidado a prestar esclarecimentos sobre as fraudes no INSS, que, segundo a Controladoria-Geral da União (CGU), envolvem cerca de R$ 6 bilhões.

A crise ganhou força após a Operação Sem Desconto, realizada pela Polícia Federal e pela CGU na semana passada, revelar um esquema de descontos indevidos em aposentadorias e pensões. A ação resultou na demissão do então presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, indicado por Lupi.