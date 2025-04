Planalto se irrita com Lupi: ministro deveria pedir demissão

O Palácio do Planalto está cada vez mais incomodado com a condução do ministro da Previdência Social, Carlos Lupi (PDT), das fraudes bilionárias descobertas no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A avaliação interna é que Lupi deveria, por iniciativa própria, pedir demissão para minimizar o desgaste político para o governo.

Reportagem do Jornal Nacional revelou que Lupi foi alertado sobre irregularidades no INSS em junho de 2023, mas só tomou uma providência no ano segunte. Depois que o tema foi discutido em abril de 2024, desapareceu da pauta do colegiado.