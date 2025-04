Putin anuncia cessar-fogo de 72 horas na Ucrânia

Desde o início da guerra, em fevereiro de 2022, mais de 20 tentativas de trégua foram feitas — todas fracassaram, muitas delas em questão de minutos. Estima-se que centenas de milhares de pessoas, majoritariamente soldados, tenham sido mortos ou feridos desde o começo da invasão russa, que atualmente ocupa cerca de 20% do território ucraniano, incluindo a península da Crimeia, anexada por Moscou em 2014.

No novo comunicado, o Kremlin reforçou sua disposição para "iniciar negociações de paz sem pré-condições", com o objetivo de "eliminar as causas profundas da crise ucraniana" e "estabelecer uma interação construtiva com parceiros internacionais".

*Com informações do Kremlin e da BBC