Mega-apagão na Europa provoca caos e expõe vulnerabilidade

Um apagão de grandes proporções deixa milhões de pessoas sem energia elétrica em Portugal e na Espanha nesta segunda-feira (28). A falha, que começou por volta do meio-dia da hora local, afetou aeroportos, sistemas de metrô, trens e causou o caos no trânsito, já que os semáforos deixaram de funcionar em várias cidades. Supermercados também registraram uma corrida por mantimentos.

De acordo com a operadora francesa RTE, a Península Ibérica ficou desconectada da rede elétrica europeia entre 12h38 e 13h30 (horário local), após uma interrupção na linha de transmissão de 400 kV entre a Catalunha e a França. A França também foi afetada, mas em menor escala, com interrupções pontuais no sudoeste do país.

A Comissão Europeia confirmou que entrou em contato com os governos ibéricos e ativou protocolos de emergência para ajudar na estabilização da rede elétrica.

Além da origem pontual do blecaute, o episódio revelou uma fragilidade estrutural no sistema energético português. Nos últimos anos, a opção política de desativar centrais térmicas, como as de carvão e gás, em favor de fontes renováveis e da importação de energia, aumentou a dependência do país da rede elétrica espanhola. Antes, Portugal recorria esporadicamente à eletricidade importada; hoje, as importações da Espanha são praticamente diárias.