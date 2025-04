Autópsia de Gene Hackman revela detalhes trágicos

Dois meses após sua partida, a causa do falecimento de Gene Hackman, ícone de Hollywood, foi oficialmente revelada. O ator, de 95 anos, foi encontrado sem vida ao lado da esposa, Betsy Arakawa, 65, em sua casa em Santa Fe, no Novo México, no final de fevereiro.

De acordo com o laudo de autópsia, Hackman morreu em decorrência de uma grave doença cardiovascular aterosclerótica e hipertensiva, agravada por infartos antigos e procedimentos cardíacos prévios, como pontes de safena e troca de válvula aórtica. Exames também detectaram sinais avançados de Alzheimer.