Dino intima líder do PL a explicar suposto acordo

"Pertinente recordar que o Congresso Nacional, ao votar a citada lei complementar, decidiu que as emendas de comissão são destinadas a 'ações orçamentárias de interesse nacional ou regional (artigo. 4º)' e que 'aprovadas as indicações pelas comissões, seus presidentes as farão constar atas' (artigo 5º, II), o que não se assemelha ao rito aparentemente descrito pelo deputado Sóstenes Cavalcante."

Sóstenes afirmou no início da tarde deste domingo que não havia ainda sido intimado e que vai responder ao ministro "com muito prazer". A transparência, com nomes de quais são os parlamentares que indicaram as emendas, "será respeitado seja da forma que for", disse o deputado.

Em suas redes sociais, afirmou, sem citar diretamente a decisão, que "o Parlamento é livre" e que deputados não se curvarão a ameaças de ministros do Supremo.