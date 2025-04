Operação da polícia em baile funk deixa 7 suspeitos mortos

Uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro resultou na morte de sete pessoas em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, neste domingo (27). De acordo com a corporação, os mortos são suspeitos de envolvimento em um ataque a uma delegacia da cidade ocorrido em fevereiro deste ano.

Leia mais: Bope encontra área de lazer do crime organizado em operação no Complexo do Alemão

Ainda de acordo com a polícia, o grupo integrava o tráfico da comunidade da Rua 7, onde um baile funk clandestino era realizado. Entre os mortos está a liderança local, que foi identificado pela corporação como sendo cunhado de Joab da Conceição Silva --que teria comandado o ataque de fevereiro, ainda de acordo com investigação.