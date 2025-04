Bolsonaro apresenta melhora e movimentos intestinais, diz boletim

Ele não tem previsão de alta, nem pode receber visitas, de acordo com os médicos. Realiza fisioterapia e recebe remédios para evitar trombose, além de manter acompanhamento nutricional e suporte alimentar.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) segue estável na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) e apresenta melhoras no fígado e sinais de movimentos intestinais, diz o boletim médico do hospital DF Star publicado neste domingo (27).

"Houve melhora progressiva dos exames laboratoriais do fígado. Persiste a gastroparesia (retardo do esvaziamento do estômago), porém apresentou sinais iniciais de movimentos intestinais espontâneos", diz o boletim.

Segundo os médicos, porém, Bolsonaro segue "ainda sem condições de alimentação por via oral ou pela sonda gástrica".

Bolsonaro está internado desde 11 de abril. Ele foi submetido a cirurgia abdominal no último dia 13 --a sexta intervenção cirúrgica desde a facada que levou sete anos atrás.