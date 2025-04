Tomografia de Bolsonaro descarta novo procedimento

O boletim afirma que Bolsonaro permanece em jejum oral e com pausa temporária da nutrição parenteral. "Segue com a fisioterapia motora e as medidas de prevenção de trombose venosa", diz o documento. "Persiste a recomendação de não receber visitas e não há previsão de alta da UTI", afirma ainda.

O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) disse, em publicação no X, antigo Twitter, que seu pai "continua há quase duas semanas sem atividade intestinal". Ainda afirmou que o ex-presidente está com o fígado sobrecarregado por remédios e "sofre com soluços constantes".

"A pressão, que já estava alta, descompensa e precisa de mais acompanhamentos constantes", afirmou ainda o filho de Bolsonaro.