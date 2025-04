Quem é o ex-CEO da Hurb preso por furto de obras de arte; VÍDEO

O empresário João Ricardo Rangel Mendes, 44, ex-CEO da plataforma de turismo Hurb (antigo Hotel Urbano), foi preso em flagrante nesse sábado (26) no Rio de Janeiro, acusado de furtar obras de arte de um hotel e de um escritório de arquitetura localizados na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade.

Segundo a Polícia Civil, Mendes foi identificado a partir da análise de imagens de segurança que o flagraram retirando esculturas e quadros dos dois estabelecimentos. Ele usou uma motocicleta, sem placa, para transportar parte das obras furtadas. Após a tentativa frustrada de abordagem no shopping onde cometeu um dos furtos, o empresário fugiu e foi capturado horas depois em seu apartamento de luxo, no mesmo bairro, onde tentou se esconder no terraço.