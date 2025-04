Morre Jair da Costa, campeão da Copa de 1962

Jair foi revelado pela Portuguesa, time que representava quando foi convocado para vestir a camisa da equipe nacional, em 1962. Reserva de Garrincha, entrou em campo com a camisa canarinho apenas uma vez, em um amistoso, e não chegou a jogar durante a Copa, mas fez parte do elenco que foi ao Chile e saiu de lá campeão.

Mesmo com a participação discreta no torneio, o ponta-direita chamou a atenção da Inter de Milão, que o contratou. Passou dez anos na Itália, nove deles com a Inter e um jogando pela Roma, na temporada 1967/68. Foi tetracampeão italiano pelo time milanês, com o qual também ganhou duas Copas dos Campeões da UEFA (nas temporadas 1963/64 e 1964/65) e um Mundial Interclubes.

Em 1972, voltou ao Brasil para jogar pelo Santos, com o qual foi campeão paulista, no ano seguinte. Aposentou-se do futebol em 1976, no Windsor City, do Canadá.