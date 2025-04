Ídolo de Botafogo e Internacional, ex-goleiro Manga morre aos 87

O ex-goleiro Haílton Corrêa de Arruda, mais conhecido como Manga, morreu na manhã desta terça-feira (8), aos 87 anos.

Tetracampeão carioca com o Botafogo (1961, 1962, 1967 e 1968), tricampeão gaúcho e bi brasileiro pelo Internacional, Manga estava internado no Hospital Rio Barra, no Rio de Janeiro. Ele tratava nos últimos anos um câncer de próstata.

Natural de Recife, o ex-goleiro começou a carreira no Sport, alcançando o tricampeonato pernambucano (1955, 1956 e 1958), antes de migrar para o Rio, onde se tornou ídolo com a camisa do Botafogo.