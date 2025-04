STJ absolve mãe que levou filha à cerimônia de candomblé

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu manter a decisão que absolveu a vendedora Juliana Arcanjo Ferreira, de 33 anos, da acusação de lesão corporal com violência doméstica contra a filha de 11 anos, após tê-la levado a uma cerimônia de iniciação no candomblé em Campinas (SP).

Sexta Turma do STJ manteve a absolvição por unanimidade. Seis ministros votaram para absolver Juliana em sessão virtual no dia 14 de abril.

Segundo a mãe, as marcas foram feitas durante cerimônia de iniciação no candomblé. As duas participaram do rito religioso em Vargem, na região de Bragança Paulista. Algumas religiões de matriz africana realizam o procedimento de escarificação (pequenas incisões praticadas sobre uma superfície) onde marcas, chamadas de "cura", são feitas no corpo.

Juliana foi denunciada pelo Ministério Público de São Paulo em maio de 2021. O órgão alegou que as marcas eram um "resultado danoso à filha"