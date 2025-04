Militar da reserva é preso por estuprar 5 crianças

Um militar da reserva do Exército Brasileiro, de 60 anos, foi preso na quinta-feira (24) no município de Bonfim, norte de Roraima, condenado a mais de 50 anos de prisão por abusar sexualmente de cinco crianças entre 1994 e 2012. A operação, coordenada pela Polícia Civil, encerra uma longa investigação sobre crimes cometidos contra vítimas de três a 12 anos, todas vizinhas do condenado.

Os crimes chocaram a comunidade local. Entre 1994 e 2000, a primeira vítima, então com seis a 12 anos, sofreu abusos repetidos quando visitava a casa do vizinho. O agressor aproveitava momentos a sós para cometer os atos e, em algumas ocasiões, expunha-se à criança. Em 2003, uma menina de quatro anos, que brincava com a filha do condenado, também foi vítima. Os abusos foram revelados quando ela relatou o ocorrido a familiares.

Em 2005, uma adolescente de 12 anos sofreu abusos enquanto estava sob os cuidados do casal durante a ausência de sua mãe, que trabalhava na Guiana. A vítima só conseguiu denunciar os fatos em 2008, após ser acolhida por familiares. Dois anos depois, em 2007, outra criança de seis anos foi abusada ao frequentar a residência para brincar com os filhos do agressor. A denúncia veio à tona quando a vítima confidenciou os abusos aos pais, que alertaram outros vizinhos.

O caso mais recente, em 2012, envolveu uma criança de três anos, deixada aos cuidados da esposa do condenado. A mãe percebeu a relutância da filha em retornar à casa do casal e, ao questioná-la, descobriu os abusos por meio de gestos da criança.