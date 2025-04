Fernando Collor chega a presídio em Maceió

"O Estado de Alagoas assegura que todas as determinações judiciais estão sendo rigorosamente observadas, incluindo as medidas voltadas à garantia da integridade física, da saúde e da vida do ex-presidente, em estrita observância à legislação vigente e aos princípios do Estado Democrático de Direito."

Moraes também pediu que a PGR (Procuradoria-Geral da República) se manifeste sobre o pedido da defesa de Collor para conceder prisão domiciliar, em razão da idade (75 anos) e do tratamento para as doenças de Parkinson, apneia do sono grave e transtorno afetivo bipolar.

O advogado Marcelo Bessa, defensor do ex-presidente, argumentou que Collor não poderia ser preso antes do término do processo (trânsito em julgado). Apesar de Moraes ter negado o último recurso da defesa, o ministro Gilmar Mendes suspendeu o julgamento que iria referendar a liminar do colega.