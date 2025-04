6 fatias de pão de fôrma

6 ovos

1 xícara (chá) de maionese

1 colher (sopa) de mostarda

1 cebola pequena

2 colheres (sopa) de salsinha

sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto

O sanduíche de ovo é um clássico americano. Quem vai aos EUA o encontra por toda parte. As séries norte-americanas que capricham no estilo de vida mais popular também o colocam no menu dos personagens. Gente prática, que não costuma perder tempo na cozinha e compra quase tudo pronto nos wallmarts da vida, costuma prepará-lo nas suas cozinhas assépticas quando está com preguiça de sair de casa para obter comida. Cada um tem seu jeito de combinar os ingredientes da pasta que vai ser espalhada entre duas fatias de pão de forma depois cortadas em triângulos.

O recheio clássico leva além dos ovos cozidos, maionese e cebola picada finamente. Dia desses vi um médico que aprecia cozinhar, e posta suas receitas na Internet, fazer um desses sanduíches que gosta de consumir enquanto assiste aos jogos de futebol pela televisão. Estou usando aqui a receita dele levemente modificada, pois dispensei o creme de leite em favor de um alimento menos calórico. Mas se você está em paz com a balança, pode agregar que fica bom.

Numa panela, coloque os ovos, cubra com água e leve ao fogo alto. Quando abrir fervura, diminua a chama e deixe cozinhar por 7 minutos. Desligue o fogo, escorra a água e aguarde os ovos esfriarem até conseguir manuseá-los. Quando amornarem, descasque sob água corrente e reserve. Pique finamente a cebola em plumas. Lave a salsinha, seque com papel-toalha, elimine os talos, pique com delicadeza as folhas. Corte os ovos ao meio e separe três gemas. Coloque essas gemas numa tigela e amasse-as com garfo. Junte a mostrada e a maionese, formando uma pasta. Se gostar, neste momento agregue o creme de leite, só uma colher de sopa. Pique as claras e os outros ovos em cubinhos miúdos. Junte ao creme, reúna a cebola picada, a salsinha, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem. Passe a pasta em metade das fatias de pão de forma e cubra com a outra metade. Aperte e corte ao meio formando triângulos. Disponha-os numa bandeja, cubra com guardanapo úmido para não ressecar e leve à geladeira por vinte minutos antes de servir.