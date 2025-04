Caixão do Papa Francisco será lacrado nesta sexta, sem público

Altos membros da Cúria Romana e cardeais próximos ao pontífice participarão da cerimônia reservada. Entre os presentes estarão os cardeais Giovanni Battista Re, Pietro Parolin, Roger Mahony, Dominique Mamberti, Mauro Gambetti, Baldassare Reina e Konrad Krajewski. O rito também contará com a presença de arcebispos, cônegos da Basílica Vaticana, penitenciários ordinários menores, antigos secretários do Papa Francisco e outros oficiais indicados pela organização litúrgica pontifícia.

O caixão do Papa Francisco será lacrado em uma cerimônia litúrgica nesta sexta-feira (25), às 20h (horário local), na Basílica de São Pedro, no Vaticano. O rito, presidido pelo cardeal Kevin Farrell, camerlengo da Santa Igreja Romana, marca o fim do velório público que reuniu mais de 50 mil fiéis em pouco mais de um dia.

Desde a manhã de quarta-feira (23), uma multidão tem se reunido diante do Altar da Confissão para prestar homenagens ao Papa, que morreu no início desta semana. A Basílica permaneceu aberta de forma extraordinária até as 5h30 da manhã de quinta, reabrindo às 7h para receber ainda mais fiéis.

O funeral de Francisco está marcado para o sábado (26), às 10h, na Praça de São Pedro, com a presença de chefes de Estado, líderes religiosos e fiéis do mundo todo. A celebração abrirá oficialmente o Novemdiales, um período tradicional de nove dias de luto e missas pela alma do Papa falecido.

As missas do Novemdiales serão realizadas diariamente às 17h na Basílica de São Pedro, com exceção do Domingo da Misericórdia (27), quando a celebração será às 10h30 na praça.