Polícia faz reconstituição da morte de Vitória sem o suspeito

A polícia realiza nesta quinta-feira (24) a reconstituição da morte de Vitória Regina Sousa, 17, encontrada sem vida em um terreno de mata em Cajamar, na Grande São Paulo, em março. A ação não conta com a presença do suspeito apontado pela polícia como o autor do crime, Maicol Antonio Sales dos Santos, 23.

Leia também: Reconstituição da morte de Vitória é marcada para quinta(24)

Equipe composta por investigadores da Delegacia de Cajamar e agentes da polícia científica iniciou a reconstituição por volta 10h45, isolando a área do ponto de ônibus em que Vitória desembarcou, na estrada Fernando Misse, e onde o carro de Maicol foi visto na noite do crime.