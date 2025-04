Os alunos do Ensino Fundamental I das unidades Paineiras e Taquaral, do colégio Oficina do Estudante (@oficina_do_estudante), participaram de uma ação emocionante: o projeto Escola do Bem, campanha de arrecadação que envolve toda a rede do colégio.

A instituição escolhida foi o Núcleo Mãe Maria, uma organização que realiza um trabalho social essencial com crianças e famílias. As doações arrecadadas durante a campanha de Páscoa, que incluíram ovos de chocolate, bombons e barras de chocolate, foram entregues com carinho pelos estudantes.

Durante a visita, os alunos também participaram de atividades com as crianças atendidas pela instituição, criando momentos de alegria, troca, afeto e empatia.