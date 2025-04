Referências internacionais

Os proprietários da flagship JADERALMEIDA Campinas, Alexandre Silveira e Corina Silveira, estiveram em Milão para participar da Semana de Design. Como de costume, aproveitaram a ocasião para visitar a Fondazione Prada — instituição cultural fundada em 1993, que se baseia na crença de que a arte e a investigação são fundamentais para entender as transformações do mundo, promovendo novas e instigantes formas de enxergar a realidade. A visita à Fondazione foi apenas um dos muitos destinos culturais e criativos que exploraram durante sua imersão no circuito do design milanês.