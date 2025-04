Suspeito de matar PM atropelado em shopping de SP se entrega

Imagens do circuito de segurança do shopping registraram o crime. O carro atropelou o PM, deu meia volta e o atingiu novamente. No momento da fuga, o automóvel quebrou a cancela de saída do shopping.

O para-choque ficou caído no local e, a partir da placa do carro, foi possível localizar o proprietário do veículo, segundo a polícia.

A perícia encontrou as digitais de Allan no Hyundai Veloster, o que pode indicar que ele conduzia o carro quando Siqueira foi atropelado. No entanto, a Polícia Civil investiga se ele estava sozinho no momento do crime.