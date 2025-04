Adolescente é suspeita de envolvimento na morte da própria mãe

A Polícia Civil da Bahia apreendeu, na terça-feira (22), uma adolescente de 16 anos suspeita de ser coautora do homicídio que vitimou sua própria mãe, Yane Soares Matos. O crime foi cometido em 21 de abril, quando Yane foi morta com um disparo de arma de fogo em casa, no distrito de Pindorama, em Santa Cruz Cabrália.

Após investigações, a adolescente foi localizada e, durante o depoimento, confessou participação no homicídio. Ela revelou que faz parte de um grupo criminoso atuante nas regiões de Porto Seguro, Caraíva e Pindorama. A suspeita informou ainda que o assassinato aconteceu como consequência de dívidas relacionadas ao tráfico de drogas e ao fato de a mãe não aceitar seu envolvimento com a quadrilha. Yane teria ameaçado denunciar os membros do grupo.