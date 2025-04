Casal é executado a tiros diante dos três filhos

Na noite de terça-feira (22), em São José do Jacuípe, na Bahia, um casal foi brutalmente assassinado dentro de casa, na frente dos três filhos. Dois criminosos invadiram a casa de Eduardo Silva, 20, e Leandra Oliveira, 31, ao arrombar a porta dos fundos, e abriram fogo contra as vítimas, que morreram no local.

Os assassinos fugiram logo após o crime, tomando destino ainda desconhecido. A Polícia Militar isolou a área enquanto aguardava a chegada da equipe de perícia. As investigações seguem em andamento para identificar os responsáveis e as motivações do assassinato.