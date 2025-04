'Greve das redes' propõe 24h sem mídias sociais nesta segunda

"A gente já sabe que as redes sociais viciam as crianças e os adolescentes. A molecada está se matando e matando os outros", aponta Iaconelli, que é diretora do Instituto Gerar de Psicanálise e autora de "Manifesto Antimaternalista" (editora Zahar).

"Precisamos de uma ação coletiva para nos regularmos internamente e exigirmos que o Estado regule as redes sociais para que possamos nos cuidar e cuidar das crianças", avalia. "A internet é maravilhosa mas as redes precisam ser reguladas porque geram hábitos tóxicos aditivos com os quais você não consegue lidar sem uma ação consciente e coletiva."

Apesar de a campanha ter ganhado vida própria, divulgada por influenciadores como o pediatra Daniel Becker e os professores Deivison Nkosi, Walter Lippold e Gustavo Henrique Aguera, além do perfil do Sleeping Giants e do diretor do Instituto Alana, Pedro Hartung, a psicanalista diz que fez questão de divulgar que ela e Inoue estão por trás da iniciativa para não parecer que trata-se de algo "que veio do nada".