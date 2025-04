Dívida do Corinthians sobe R$ 257 milhões e já passa de R$ 2,5 bi

O relatório da GF Brasil Auditoria & Consultoria menciona especificamente a "ausência da divulgação das demonstrações financeiras consolidadas". A auditoria independente expressou uma "opinião com ressalva" em sua análise do balanço do Corinthians.

De acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, o clube deveria divulgar o balanço consolidado. Isso porque, com esses números, o relatório da auditoria poderia ter sido afetado de forma relevante.

O relatório também chamou a atenção para uma "incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional" devido ao déficit de R$ 181.766 mil no exercício de 2024, ao passivo circulante excedendo o ativo circulante em R$ 516.504 mil e ao patrimônio líquido negativo em R$ 425.212 mil.