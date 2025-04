Juiz forjou nome por questão pessoal 'muito triste', diz defesa

Sua identidade original foi descoberta após ele comparecer a uma unidade do Poupatempo na Sé, no centro da capital, com a intenção de obter uma segunda via de seu RG com o sobrenome Wickfield. As impressões digitais, colhidas no Poupatempo e enviadas ao sistema de identificação automatizada estadual, mostraram o verdadeiro nome do juiz.

As acusações de falsidade ideológica da Promotoria são referentes a atos na década de 2020, ao fazer a segunda via de sua carteira de identidade e usar o nome falso num prontuário de biometria do Detran (Departamento Estadual de Trânsito) e no Renavam (Registro Nacional de Veículos Automotores).

No início de abril, diante da repercussão do caso, o TJSP suspendeu os pagamentos da aposentadoria do magistrado e abriu uma investigação administrativa para apurar se ele cometeu alguma irregularidade funcional.