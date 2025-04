PF realiza operação contra extração ilegal de ouro no Rio Madeira

Batizada de Big Draga, ação foi realizada em parceria com o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis). Iniciativa teve o objetivo de prevenir e reprimir crimes ambientais.

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira (18) uma operação contra a extração ilegal de ouro no Rio Madeira, em Rondônia.

Inquérito foi instaurado para identificar quem financiava práticas ilícitas na região. De acordo com a Polícia Federal, atividades na Área de Proteção Ambiental do Rio Madeira geraram "severos danos ambientais".

CHEIA E SECA EM 8 MESES

Mais de 10 mil pessoas foram atingidas pela cheia do rio Madeira no começo do mês. Em Porto Velho, rio chegou a subir 10 centímetros em 24 horas por conta de fortes chuvas.