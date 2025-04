Queda de guindaste mata trabalhadora em canteiro de obras

Ela ficou presa às ferragens do guindaste, e a morte foi constatada no local. Nenhum dos funcionários presentes na obra soube explicar o que causou o acidente, informou a Polícia Civil. A área passou por perícia na tarde desta quinta-feira.

Uma trabalhadora de 26 anos morreu após o guindaste que ela operava cair sobre ela em uma obra no bairro do Cambuci, na região central de São Paulo .

Outra mulher ficou ferida. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a segunda vítima, também com 26 anos, não corre risco de morte.

O caso é investigado pela polícia. As identidades das vítimas não foram divulgadas, e o caso foi registrado como morte suspeita no 8º DP do Brás.

A obra era regularizada junto à Prefeitura de São Paulo. A reportagem buscou a construtora responsável pelo canteiro e a empresa dona do guindaste e aguarda retorno.