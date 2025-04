São Paulo empata novamente e pressão sobre Zubeldía aumenta

São Paulo e Botafogo empataram em 2 a 2 na noite desta quarta-feira (16), no estádio Nilton Santos, pela 4ª rodada do Brasileirão. O resultado é mais um negativo para o técnico do tricolor, Luis Zubeldía, que está na mira da torcida após uma sequência de jogos sem vitória

Os gols foram marcados por Ferreirinha e André Silva para o São Paulo. Savarino e Igor Jesus fizeram para o Botafogo.

O São Paulo abriu o placar, mas o Botafogo empatou logo em seguida. André Silva recolocou o São Paulo na frente no fim do primeiro tempo, no entanto Igor Jesus igualou o marcador já no final da segunda etapa.