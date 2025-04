Morre vice da CBF e cartola de federação há mais de 40 anos

Toniquim era VP da CBF desde 2019, quando Rogério Caboclo foi eleito, e faz parte também da gestão atual de Ednaldo Rodrigues. O dirigente, no entanto, não estaria no cargo no próximo mandato, que começa em 2026.

Antônio Aquino Lopes era figura discreta, embora constante no universo do futebol pelas últimas quatro décadas. Com 1,60m de altura, conseguiu estar perto do escalão mais alto do poder na CBF.

Nos anos 1980, ele foi personagem de uma disputa política na eleição da CBF que envolveu Medrado Dias e Otávio Pinto Guimarães. Prometeu votar nos dois.