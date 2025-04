Defesa: Sobrinha do Tio Paulo não tinha consciência do que fazia

Uma das testemunhas arroladas pela defesa é o médico que acompanhava a saúde da vítima, que havia recebido alta de uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) na véspera da morte. Segundo ele, Erika sempre atuou como acompanhante do idoso e frequentemente tirava dúvidas sobre os cuidados. No entanto, o médico ressalta que ela demonstrava dificuldade em compreender as orientações.

Erika foi presa em flagrante no dia 16 de abril de 2024, após levar o corpo de Braga - a quem tratava como tio - a uma agência do banco Itaú em Bangu, zona oeste do Rio. Câmeras de segurança e relatos de testemunhas indicam que o idoso já estava morto ao chegar ao local.

A perícia, no entanto, não determinou com exatidão o momento da morte. Duas testemunhas afirmam ter visto a vítima com vida antes de entrar no banco, onde permaneceu por cerca de duas horas antes do atendimento.