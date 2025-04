Judoca preso por 17 anos por estupro ataca mulheres de novo

As vítimas, incluindo uma adolescente de 17 anos, relataram ataques com o mesmo padrão: eram surpreendidas em locais isolados, geralmente a caminho do trabalho, imobilizadas por trás enquanto o agressor as ameaçava com um canivete. Pedro Paulo, que pratica judô, usava força física para dominar as vítimas.

O caso mais recente foi registrado no dia 6 de abril. A vítima reagiu, mordeu o dedo do agressor e conseguiu escapar. No momento da prisão, ele ainda apresentava o ferimento causado por ela.

A prisão foi realizada por equipes da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, com apoio da Delegacia da Mulher e do Grupo Especial de Investigações Criminais. A investigação reuniu relatos e evidências que apontam para a atuação do suspeito em todos os casos, inclusive com características físicas semelhantes e locais próximos dos ataques.