Raia-manta sob risco de extinção é registrada em Ilhabela; VÍDEO

Um flagrante raro da vida marinha no Litoral Norte de São Paulo chamou atenção nesta semana: uma raia-manta (Mobula birostris), espécie ameaçada de extinção, foi registrada nadando tranquilamente na superfície do mar na região sul de Ilhabela, rodeada por um cardume de peixes que, segundo especialistas, aproveitava a passagem do animal para realizar uma de “limpeza de pele”.

As imagens foram feitas e divulgadas pelo fotógrafo submarino Rafael Mesquita, que estuda a biodiversidade marinha da região por meio do projeto Mantas de Ilhabela. O vídeo publicado por ele no Instagram mostra um grupo de guaiviras (Oligoplites spp.) seguindo a raia e se esfregando em sua pele áspera – comportamento que ajuda os peixes a se livrarem de parasitas.