Onda gigante a 29 km da costa terá torneio inédito

Os critérios de julgamento levam em conta controle, comprometimento, linha da onda e manobras executadas.

Premiação

A competição faz parte do circuito Big Wave Brasil (BWB) e é chancelada pela Confederação Brasileira de Surf (CBSurf), com apoio da Mormaii, em parceria com a Federação de Surf do Rio Grande do Norte (Fesurf-RN).

A competição vai distribuir um total de R$ 100 mil em premiação, com R$ 30 mil para o campeão. Além disso, o vencedor garante vaga na etapa do BWB em Praia do Cardoso (SC), o que aumenta ainda mais a importância da prova.