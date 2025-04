Goiânia se prepara para ganhar a 1ª 'praia' do Centro-Oeste

Parece improvável, mas Goiânia (GO) está prestes a dar um passo ousado rumo ao litoral — ou quase isso. Um novo complexo urbanístico promete trazer a primeira praia com ondas para prática de surf do Centro-Oeste. Isso mesmo: surf em pleno Cerrado.

Leia mais: Praia em Sampa? Parque Villa-Lobos terá 'orla'

O projeto é da Flamboyant Urbanismo e contará com tecnologia da Wavegarden, empresa espanhola especializada na criação de ondas artificiais. A proposta é proporcionar uma experiência autêntica de surf, mesmo a quilômetros de distância do mar mais próximo.