Aprovação de governo Tarcísio se mantém, mas reprovação dobra

No recorte de religião, o governador vai melhor entre os evangélicos, público que tem mais afinidade com as pautas bolsonaristas. Para os que se declaram desta maneira, 71% aprovam seu trabalho como governador, e 23% desaprovam, com uma margem de erro de cinco pontos.

A relação entre aprovação e desaprovação é mais equilibrada entre os eleitores com maior escolaridade. No grupo com ensino superior, 53% aprovam o trabalho do governador e 44% desaprovam, o que indica um empate técnico se considerada a margem de erro específica, de cinco pontos.

Entre eleitores com ensino fundamental, o índice de aprovação é de 66%, e o de reprovação, 29%, dentro de uma margem de erro quatro pontos.