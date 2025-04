Senado: CDH aprova porte de arma a mulheres com medida protetiva

A Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou nessa quarta-feira (9) o projeto que autoriza o porte temporário de armas de fogo para mulheres com medida protetiva de urgência. O texto, relatado pelo senador Magno Malta (PL-ES), recebeu parecer favorável na forma de um substitutivo e segue agora para a Comissão de Segurança Pública.

Leia mais: Projeto autoriza porte de arma a mulheres sob medida protetiva

De autoria da ex-senadora Rosana Martinelli (MT), o PL 3.272/2024 prevê que mulheres a partir de 18 anos com medida protetiva possam adquirir, possuir e portar armas de fogo — desde que cumpram os requisitos do Estatuto do Desarmamento, como comprovação de aptidão técnica e psicológica. Para os demais casos, a idade mínima continua sendo 25 anos.