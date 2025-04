Operação contra rifas ilegais prende 22 na Bahia; 5 são PMs

A Polícia Civil da Bahia prendeu 22 pessoas na manhã desta quarta-feira (9) suspeitas de envolvimento com esquema de rifas ilegais e lavagem de dinheiro. Entre os detidos estão cinco policiais militares e quatro lideranças do grupo, capturadas nos municípios de Vera Cruz, Região Metropolitana de Salvador, e Juazeiro, no norte da Bahia, e no estado de São Paulo.

A organização criminosa, conforme as investigações, movimentou cerca de R$ 680 milhões por meio de rifas comercializadas em redes sociais. Foram cumpridos também 30 mandados de busca e apreensão. A polícia não divulgou para quais estados os policiais presos trabalhavam.

Também foi preso o casal de rifeiros José Roberto Santos, o Nanan Premiações, e Gabriela Silva. Ela registrou, nas redes sociais, a presença dos policiais na residência na manhã desta quarta. "Mais uma vez a perseguição do sistema, até quando o pobre que saiu da miséria vai ser tarchado (sic) de marginal", escreveu.