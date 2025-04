Polícia encontra artes sacras furtadas de igrejas em Cotia (SP)

A polícia encontrou artes sacras furtadas de igrejas na capital paulista e na Grande São Paulo em uma chácara em Cotia, na região metropolitana, em uma ação na manhã desta quarta-feira (9).

Segundo a Secretaria da Segurança Pública do estado, policiais civis do 1º Distrito Policial, na Sé, foram ao local para cumprir um mandado de busca e apreensão. O achado desta quarta foi um desdobramento de uma operação realizada em 26 de fevereiro, quando policiais acharam peças semelhantes em um apartamento no bairro da Consolação.

Na época, a polícia havia ido à residência do homem que também é apontado como suspeito na ação desta quarta. Segundo nota da SSP de fevereiro, ele trabalha na reforma e na construção de altares.