Carro em fuga tomba com quase 1 tonelada de maconha; VÍDEO

Uma tentativa de fuga digna de filme de ação terminou com um carro tombado e quase uma tonelada de maconha apreendida na BR-277, em Cascavel, no oeste do Paraná. A apreensão ocorreu na manhã desta quarta-feira (9), após o motorista de um Ford Focus desobedecer a ordem de parada da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e fugir em alta velocidade.

A perseguição durou cerca de um quilômetro e terminou quando o condutor perdeu o controle da direção e o veículo tombou na pista. No interior do carro, os agentes encontraram aproximadamente 700 quilos de maconha.