Brasileira é assassinada na Bolívia; suspeito tem 16 anos

Jenife era natural de Santana, no Amapá, e morava há cerca de seis anos na Bolívia, onde cursava medicina. O corpo dela foi encontrado pela proprietária da casa onde vivia, após a estudante deixar de responder às mensagens. Ela morava sozinha e estava em fase final de formação no curso.

Nesta terça-feira (8), familiares, amigos e moradores realizaram um protesto em Santana pedindo justiça e a repatriação do corpo. O ato foi convocado pela vice-prefeita da cidade, Isabel Nogueira, e incluiu cobranças por uma investigação rigorosa e apoio do governo brasileiro no caso. Ainda não há previsão para a liberação do corpo, que segue na Bolívia.

De acordo com as autoridades locais, Jenife conheceu o adolescente recentemente. A família afirma que os dois não tinham proximidade. O jovem foi visto saindo do local do crime e, em depoimento, disse que trocou números com Jenife após conhecer a estudante em uma praça, mas negou envolvimento na morte.

Reportagem do jornal boliviano Unitel aponta que o adolescente mentiu sobre a própria idade, dizendo ter 20 anos para marcar um encontro com a brasileira. Ele foi encaminhado ao Centro Nueva Vida Santa Cruz, que acolhe adolescentes infratores.