Para Planalto, ministro denunciado deveria pedir demissão

Apesar dos incentivos à saída de Juscelino, um integrante do governo Lula afirma que a costura "não é simples", diante da boa relação que o ministro mantém com a cúpula do União Brasil e políticos do centrão. No governo, Juscelino é descrito como resiliente, a ponto de já ter resistido à pressão do ano passado, com apoio do partido.

O presidente do União Brasil, Antonio Rueda, divulgou nota à imprensa nesta terça reiterando o apoio do partido a Juscelino e dizendo que a sigla "permanece ao lado do ministro".

"O partido destaca que o ministro ainda não teve a oportunidade de exercer seu direito ao contraditório no âmbito da PGR e que irá se manifestar no STF, onde poderá apresentar sua defesa de forma plena", diz o texto.