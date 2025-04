Soldado do Exército Brasileiro era chefe de grupo de pedofilia

Um soldado do Exército, de 20 anos, foi preso por suspeita de chefiar um grupo em plataformas como Telegram e Discord dedicado à disseminação de conteúdos relacionados à pedofilia, estupro virtual e incentivo à automutilação. A ação faz parte da Operação Nix, deflagrada pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP), que também apreendeu três adolescentes envolvidos no esquema.

De acordo com as investigações, o grupo “Panela Country” reunia cerca de 600 integrantes, que atuavam sob pseudônimos. O militar, identificado como Luis Alexandre de Oliveira Lessa, era conhecido no ambiente virtual pelos apelidos “Sagaz” e “Hitler da Bahia”. Ele também praticava jiu-jitsu.