Tarcísio promete ação política com deputados por anistia

"Eu conversei com o Hugo Motta na sexta-feira sobre isso. Vou voltar a conversar com ele agora após a manifestação", disse Tarcísio na manhã desta segunda-feira (7) ao anunciar a extensão da Linha 4-amarela do metrô de São Paulo até Taboão da Serra, na região metropolitana.

Após ter participado do ato bolsonarista por anistia aos réus do 8 de janeiro, na avenida Paulista, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), prometeu atuar junto aos parlamentares para aprovar, na Câmara dos Deputados, o projeto que prevê anistiar os envolvidos nos ataques.

"Espero, Bolsonaro, que se Hugo Motta estiver assistindo isso aqui, que ele mude, porque você, Hugo Motta, está envergonhando o honrado povo da Paraíba", disse o pastor Silas Malafaia, um dos organizadores do protesto, em seu discurso na Paulista.

Ao participar de um evento na ACSP (Associação Comercial de São Paulo) nesta segunda, o presidente da Câmara defendeu penas menores para os réus do 8 de janeiro, mas declarou que a anistia não é "pauta única" do país.

Na última reunião de líderes da Câmara, na quinta (3), Motta teria pedido às lideranças das bancadas que não assinassem o requerimento de urgência do projeto, que o levaria direto à votação no plenário. Com isso, a bancada do PL tem de coletar um mínimo de 257 assinaturas, entre os 513 deputados, para garantir que o texto avance na Casa.